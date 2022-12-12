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Исаев Иван Прокопьев

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Место рождения

Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Исаев Прокопий Михайлов

Мать: Исаева Наталья Никитина

Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
22.03.1840

Сын: Исаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Исаева Анна Михайлова

Угол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Смерть
Неизвестно
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