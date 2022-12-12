Исаев Иван Прокопьев
Место рожденияВологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Исаев Прокопий Михайлов
Мать: Исаева Наталья Никитина
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
22.03.1840
Сын: Исаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Исаева Анна Михайлова
Угол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Смерть
Неизвестно