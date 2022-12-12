Горюнова Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1970
Рождение ребёнка
17.08.1987
Дочь: Титова Кристина Олеговна
Отец ребёнка: Хомутовский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
06.07.1990
Дочь: Деревкова Диана Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.08.2004
Сын: Разгулов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Разгулов Алексей Игоревич