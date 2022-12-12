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Горюнова Елена Александровна

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Место рождения

Губкин, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

01.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1970

Отец: Горюнов Александр Григорьевич

Мать: Болулукова Людмила Сергеевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.08.1987

Дочь: Титова Кристина Олеговна

Отец ребёнка: Хомутовский Дмитрий Владимирович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1990

Дочь: Деревкова Диана Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.2004

Сын: Разгулов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Разгулов Алексей Игоревич

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