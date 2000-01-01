Яркина Алла Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1970
Сын: Яркин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Яркин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1987
Дочь: Яркина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Яркин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно