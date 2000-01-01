Яркина Алла Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркина Алла Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1970

Сын: Яркин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Яркин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1987

Дочь: Яркина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Яркин Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яркин Анатолий Иванович

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