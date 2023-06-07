Башилов Георгий Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Башилов Антон Федоров
Мать: Васса Павлова
Рождение ребёнка
17.05.1879
Мать ребёнка: Башилова Агриппина Михайлова
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1879