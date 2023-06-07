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Башилов Георгий Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1879

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Башилов Антон Федоров

Мать: Васса Павлова

Рождение ребёнка
17.05.1879

Сын: Башилов Алексей Егоров

Мать ребёнка: Башилова Агриппина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова Агриппина Михайлова

Смерть
После 1879
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