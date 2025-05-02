Керемясов Федор Семенович- Бакатта
мужской, родился 1911
умер 1963
ОтецКеремясов Семен ПетровичНеизвестно г.р.
МатьСтаростина СтепанидаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Керемясов Федор Федорович25.09.1954 г.р.
Керемясова Анастасия ФедоровнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Керемясов Семен Петрович
Мать: Старостина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева (Керемясова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керемясова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1954
Сын: Керемясов Федор Федорович
Мать ребёнка: Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна
Смерть
1963