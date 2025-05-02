Керемясов Федор Семенович- Бакатта 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Керемясов Федор Семенович- Бакатта

Автор
ФК
Керемясов Ф.

мужской, родился 1911

умер 1963

Отец
Керемясов Семен ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Старостина СтепанидаНеизвестно г.р.
Супруги
Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна1914 г.р.
Дети
Керемясов Федор Федорович25.09.1954 г.р.
Керемясова Анастасия ФедоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Керемясов Семен Петрович

Мать: Старостина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева (Керемясова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керемясова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1954

Сын: Керемясов Федор Федорович

Мать ребёнка: Керемясова (Тимофеева) Мария Ивановна

Смерть
1963

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