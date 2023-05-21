Глыбока Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глубокий Виктор
Отец ребёнка: Глыбокий Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глубокий Николай
Отец ребёнка: Глыбокий Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глубокая Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глубокая Мария
Отец ребёнка: Глыбокий Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глубокая Ольга
Отец ребёнка: Глыбокий Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глубокая Надежда
Отец ребёнка: Глыбокий Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гмыря Надежда
Отец ребёнка: Глыбокий Александр