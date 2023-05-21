Глыбока Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глыбока Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глубокий Виктор

Отец ребёнка: Глыбокий Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глубокий Николай

Отец ребёнка: Глыбокий Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глубокая Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глубокая Мария

Отец ребёнка: Глыбокий Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глубокая Ольга

Отец ребёнка: Глыбокий Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глубокая Надежда

Отец ребёнка: Глыбокий Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гмыря Надежда

Отец ребёнка: Глыбокий Александр

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