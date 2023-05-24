Игошева (Городилова) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошева (Городилова) Васса Васильевна

Место рождения

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городилов Василий Семенович

Мать: Городилова Неонила Ивановна

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игошева Евдокия Авнономовна

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Бракосочетание
20.02.1891 ст.

Муж: Игошев Автоном Максимович

Рождение ребёнка
22.12.1893

Дочь: Пантелеева (Игошева) Анисья Автономовна (Автомоновна)

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Дочь: Игошева Феодосия Автономовна

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Игошев Владимир Автономович

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Рождение ребёнка
02.08.1899 ст.

Сын: Игошев Матвей Автономович

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.11.1900 ст.

Дочь: Слепенькина (Игошева) Екатерина Автономовна

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Рождение ребёнка
18.02.1903 ст.

Дочь: Игошева Игошина Александра Автономовна

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.08.1908

Сын: Игошев михаил автономович

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Рождение ребёнка
?.04.1909

Дочь: Игошева-Игошина Анастасия Автономовна

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Рождение ребёнка
17.06.1911

Сын: Игошев павел Автономович

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Игошев Иоанн Иван Автономович

Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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