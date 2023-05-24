Игошева (Городилова) Васса Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Игошева Евдокия Авнономовна
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Дочь: Пантелеева (Игошева) Анисья Автономовна (Автомоновна)
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Дочь: Игошева Феодосия Автономовна
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Сын: Игошев Владимир Автономович
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Сын: Игошев Матвей Автономович
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Дочь: Слепенькина (Игошева) Екатерина Автономовна
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Дочь: Игошева Игошина Александра Автономовна
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Сын: Игошев михаил автономович
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Дочь: Игошева-Игошина Анастасия Автономовна
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович
Сын: Игошев Иоанн Иван Автономович
Отец ребёнка: Игошев Автоном Максимович