Уколова (Диденко) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУколова (Диденко) Надежда Николаевна

Уколова (Диденко) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1950

Дата смерти

15.05.1985

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950

Отец: Диденко Николай Митрофанович

Мать: Диденко Ефросинья Мифодиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уколов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уколов Павел Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.