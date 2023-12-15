Уколова (Диденко) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1950
Дата смерти15.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уколов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уколов Павел Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1985