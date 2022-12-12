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Рогудеева Екатерина Валентиновна
Рогудеева Екатерина Валентиновна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.04.1974
Пол
Женский
Отец
Рогудеев Валентин Яковлевич
1942 г.р.
Мать
Рогудеева (Пономарева) Людмила (Милочка) Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1974
Отец:
Рогудеев Валентин Яковлевич
Мать:
Рогудеева Людмила Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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