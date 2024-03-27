Насибуллин Фехретдин Насибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибуллин Фехретдин Насибуллович

Место рождения

с.Кочко-Пожарки Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

30.06.1902

Дата смерти

30.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1902

Отец: Насибулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова (Насибуллина) Клара

Мать ребёнка: Рабига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насибуллин Виль Фехретдинович

Мать ребёнка: Рабига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова (Насибуллина) Роза

Мать ребёнка: Рабига

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рабига

Рождение ребёнка
12.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рабига

Рождение ребёнка
20.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рабига

Смерть
30.11.1970

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