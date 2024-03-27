Насибуллин Фехретдин Насибуллович
Место рожденияс.Кочко-Пожарки Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения30.06.1902
Дата смерти30.11.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1902
Отец: Насибулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акберова (Насибуллина) Клара
Мать ребёнка: Рабига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насибуллин Виль Фехретдинович
Мать ребёнка: Рабига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова (Насибуллина) Роза
Мать ребёнка: Рабига
Военная награда
Неизвестно
Насибуллин Фахретдин Насибулович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 30.06.1902 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Пачна-Башарка Дата поступления на службу: 01.10.1925 Воинское звание: ст. лейтенант юстиции Дата окончания службы: 18.11.1949 Награды: Медаль «За оборону Москвы» Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 143 Номер ящика: 10
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
12.09.1944
Рождение ребёнка
20.10.1946
Смерть
30.11.1970