Андрес Корнелиус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрес Корнелиус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1646

Дата смерти

18.03.1713

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: Андрес Корней

Мать: Andres Anna

Рождение ребёнка
23.09.1680

Сын: Andres Cornelius

Мать ребёнка: Андрес Ефросинья

Freienhuben bei Steegen, Poland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрес Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Marie

Мать ребёнка: Андрес Ефросинья

Смерть
18.03.1713
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