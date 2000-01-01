Андрес Корнелиус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1646
Дата смерти18.03.1713
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Отец: Андрес Корней
Мать: Andres Anna
Рождение ребёнка
23.09.1680
Сын: Andres Cornelius
Мать ребёнка: Андрес Ефросинья
Freienhuben bei Steegen, Poland
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрес Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Marie
Мать ребёнка: Андрес Ефросинья
Смерть
18.03.1713