Классен Наталья
женский, родилась Неизвестно
Дети
Классен Евгений Николаевич1980 г.р.
Классен Владислав НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Классен Николай Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Классен Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Классен Николай Владимирович