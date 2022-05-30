Классен Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Классен Наталья

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Классен Евгений Николаевич1980 г.р.
Классен Владислав НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Классен Николай Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1980

Сын: Классен Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Классен Николай Владимирович

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