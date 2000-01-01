Классен Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Классен Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Классен Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Классен Николай Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
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