Кочерганов Василий Миронович
Место рождения
Дата рождения25.07.1902 ст.
Дата смерти10.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902 ст.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кочерганова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кочерганов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кочерганова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кочерганова Екатерина Петровна
Арест
11.06.1937
Осуждение
05.12.1937
осужден тройкой при УНКВД по Московской обл.. Обвинен в антисоветской троцкистской диверсионной деятельности
Реабилитация осужденного
10.07.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дорожный мастер Ленинской ж/д, 2-я дистанция пути
Место жительства
Неизвестно
Виноградово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.12.1937
Дрожжино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Расстрелян | Расстрелян | Бутовский полигон, Москва, город, Российская Федерация | Расстрельные списки, Бутовский полигон