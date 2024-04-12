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Кочерганов Василий Миронович

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.07.1902 ст.

Дата смерти

10.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902 ст.

Отец: Кочерганов Мирон Филлипович

Мать: Кочерганова Мария Ермолаевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кочерганова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кочерганов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кочерганова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кочерганова Екатерина Петровна

Арест
11.06.1937
Осуждение
05.12.1937
осужден тройкой при УНКВД по Московской обл.. Обвинен в антисоветской троцкистской диверсионной деятельности
Реабилитация осужденного
10.07.1959
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочерганова Екатерина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дорожный мастер Ленинской ж/д, 2-я дистанция пути
Место жительства
Неизвестно
Виноградово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.12.1937
Дрожжино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Расстрелян | Расстрелян | Бутовский полигон, Москва, город, Российская Федерация | Расстрельные списки, Бутовский полигон
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