Плесканев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесканев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесканев Дмитрий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесканев Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Крылова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесканев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Крылова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесканева Людмилла Алексеевна

Мать ребёнка: Крылова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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