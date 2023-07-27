Плесканев Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плесканев Дмитрий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесканев Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Крылова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесканев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Крылова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесканева Людмилла Алексеевна
Мать ребёнка: Крылова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно