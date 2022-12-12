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Сидоренко Марко

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Сидоренко Афанасий Маркович

Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия

Ярмаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Галина Марковна

Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сидоренко Иван Маркович

Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Михайло Маркович

Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Лука Маркович

Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия

Смерть
Неизвестно
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