Сидоренко Марко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1909
Сын: Сидоренко Афанасий Маркович
Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия
Ярмаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Галина Марковна
Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Михайло Маркович
Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сидоренко Анастасия
Смерть
Неизвестно