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Литвинов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Литвинов Михаил

Мать: Литвинова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селищева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Петровна

Смерть
1994
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