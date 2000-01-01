Литвинов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Литвинов Михаил
Мать: Литвинова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селищева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвинова Екатерина Петровна
Смерть
1994