Хамзин Булат Ренатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1987
Отец: Хамзин Ренат Мубинович
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Хамзина Амина Булатович
Мать ребёнка: Хамзина Лилия Ряшитевна
Рождение ребёнка
2020
Мать ребёнка: Хамзина Лилия Ряшитевна
Рождение ребёнка
2022
Дочь: Хамзина Диляра Булатович
Мать ребёнка: Хамзина Лилия Ряшитевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамзина Лилия Ряшитевна