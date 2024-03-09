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Хамзин Булат Ренатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1987

Отец: Хамзин Ренат Мубинович

Мать: Хамзина Зифа Абдулхаковна

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Хамзина Амина Булатович

Мать ребёнка: Хамзина Лилия Ряшитевна

Рождение ребёнка
2020

Сын: Хамзин Ансар Булатович

Мать ребёнка: Хамзина Лилия Ряшитевна

Рождение ребёнка
2022

Дочь: Хамзина Диляра Булатович

Мать ребёнка: Хамзина Лилия Ряшитевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамзина Лилия Ряшитевна

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