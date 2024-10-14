Мельникова (Рощина) Мария Гавриловна
женский, родилась Около 1837
умерла Неизвестно
ОтецРощин Гаврила Семенович1799 г.р.
МатьРощина Агафья ИвановнаВычислено 1799 г.р.
Супруги
Мельников Дмитрий Савельевич1828 г.р.
Дети
Мельников Дмитрий Дмитриевич20.10.1858 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Рощин Гаврила Семенович
Мать: Рощина Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1858
Сын: Мельников Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Савельевич
Смерть
Неизвестно