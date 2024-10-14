Мельникова (Рощина) Мария Гавриловна Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельникова (Рощина) Мария Гавриловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1837

умерла Неизвестно

Отец
Рощин Гаврила Семенович1799 г.р.
Мать
Рощина Агафья ИвановнаВычислено 1799 г.р.
Супруги
Мельников Дмитрий Савельевич1828 г.р.
Дети
Мельников Дмитрий Дмитриевич20.10.1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Рощин Гаврила Семенович

Мать: Рощина Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
20.10.1858

Сын: Мельников Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Савельевич

Смерть
Неизвестно

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