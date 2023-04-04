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Юнге Йохан Генрих

Место рождения

Kurlandie, Russia

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Около 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнге Владимир

Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина

Работа или профессия
Неизвестно
Leaseholder of the farm Posendorf
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.06.1823

Жена: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина

Рига, Rīga
Супруг(-а): Gertruda Wilhelmine Junge (Geidel (Geydel))
Рождение ребёнка
01.02.1830

Сын: Юнге Василий Андреевич

Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
12.11.1831

Сын: Юнге Эдуард Андреевич

Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
15.12.1836

Дочь: (Юнге) Генриетта (Вильгельмина Генриетта) Андреевна

Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина

Рига, Rīga
Смерть
Около 1838
Елгава, Jelgava

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