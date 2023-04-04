Юнге Йохан Генрих
Место рожденияKurlandie, Russia
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиОколо 1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнге Владимир
Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина
Работа или профессия
Неизвестно
Leaseholder of the farm Posendorf
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.06.1823
Супруг(-а): Gertruda Wilhelmine Junge (Geidel (Geydel))
Рождение ребёнка
01.02.1830
Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина
Рождение ребёнка
12.11.1831
Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина
Рождение ребёнка
15.12.1836
Дочь: (Юнге) Генриетта (Вильгельмина Генриетта) Андреевна
Мать ребёнка: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина
Смерть
Около 1838
Елгава, Jelgava