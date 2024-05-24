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Гильмуллина Гильмижиян

Место рождения

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гильмулла

Мать: не указана

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Шакирьян

Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габсатаров Миннегарей

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гараев Фазыл

Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Гараева) Магрифа

Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гараев Миннемухамет

Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
д. Бадряш
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гараев Миннехаким

Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Гараева) Галима

Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Гараева) Гильмикамал

Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Смерть
1949

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