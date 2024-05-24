Гильмуллина Гильмижиян
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Шакирьян
Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гараев Фазыл
Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Гараева) Магрифа
Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гараев Миннемухамет
Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей
д. Бадряш
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гараев Миннехаким
Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Гараева) Галима
Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Гараева) Гильмикамал
Отец ребёнка: Габсатаров Миннегарей
Смерть
1949