Москальская Феодосия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Москальская Февронья Герасимовна
Отец ребёнка: Москальский Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Москальская Меланья Герасимовна
Отец ребёнка: Москальский Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Москальская Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Москальский Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно