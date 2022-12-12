Москальская Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москальская Феодосия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Москальская Февронья Герасимовна

Отец ребёнка: Москальский Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Москальская Меланья Герасимовна

Отец ребёнка: Москальский Герасим Васильевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Москальская Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Москальский Герасим Васильевич

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москальский Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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