Дейнега Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1947
Сын: Дейнега Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дейнега Дмитрий
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Дейнега Дмитрий
Смерть
Неизвестно