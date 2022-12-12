Дейнега Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДейнега Ирина

Дейнега Ирина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1947

Сын: Дейнега Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дейнега Дмитрий

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Дейнега Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close