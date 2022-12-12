Ходырев Евдоким Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Евдоким Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Ходырев Давыд Маркович

Мать: Ходырева Марина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Ходырев Данило Евдокимович

Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Матрона Евдокимовна

Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Стефанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Меркушева Марья Евдокимовна

Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Устинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Ходырева Варвара Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Елена Маркеловна

Смерть
1801 ст.
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