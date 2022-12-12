Ходырев Евдоким Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740 ст.
Дата смерти1801 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Ходырев Данило Евдокимович
Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Матрона Евдокимовна
Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Стефанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Меркушева Марья Евдокимовна
Мать ребёнка: Ходырева Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Устинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Ходырева Варвара Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1801 ст.