(Цуканова) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1875
Дочь: (Маслова) Христина
Отец ребёнка: Маслов Михаил (Михайла)
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Маслова) Параскева
Отец ребёнка: Маслов Михаил (Михайла)
Смерть
Неизвестно