(Цуканова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цуканова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Михаил (Михайла)

Рождение ребёнка
08.01.1875

Дочь: (Маслова) Христина

Отец ребёнка: Маслов Михаил (Михайла)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Маслова) Параскева

Отец ребёнка: Маслов Михаил (Михайла)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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