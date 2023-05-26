Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти15.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Моисеенко Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1890
Сын: Моисеенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Моисеенко Симеон Владимирович
Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1897
Дочь: Моисеенко Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1900
Сын: Моисеенко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич
Смерть
15.11.1906
Умерла от чахотки