Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

15.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Моисеенко Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1890

Сын: Моисеенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Моисеенко Симеон Владимирович

Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1897

Дочь: Моисеенко Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.03.1900

Сын: Моисеенко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Моисеенко Владимир Васильевич

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
15.11.1906
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Умерла от чахотки

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