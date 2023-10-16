Кривоногова (Петрова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Петрова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Петров Федор Петрович

Мать: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Кривоногов Николай Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Николай Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Железная ул. 17
Смерть
Неизвестно
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