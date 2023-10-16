Кривоногова (Петрова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Петров Федор Петрович
Мать: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Кривоногов Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Железная ул. 17
Смерть
Неизвестно