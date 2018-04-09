Пономарева Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1944
Дата смерти09.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Татьяна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Андрей
Рождение ребёнка
1971
Сын: Пономарев Александр
Отец ребёнка: Пономарев Андрей
Смерть
09.04.2018
Похороны
Неизвестно