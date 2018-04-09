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Пономарева Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1944

Дата смерти

09.04.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Татьяна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей

Рождение ребёнка
1971

Сын: Пономарев Александр

Отец ребёнка: Пономарев Андрей

Смерть
09.04.2018
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

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