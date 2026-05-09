Рачинский ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 01.01.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рачинский ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 01.01.1909

умер 19.04.1991

Отец
Рачинский КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ1884 г.р.
Супруги
Рачинская (Авдеева) ИРИНА НИКОЛАЕВНА1916 г.р.
Дети
Рачинский КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Рачинский КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
1935

Жена: Рачинская (Авдеева) ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1936

Сын: Рачинский КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Рачинская (Авдеева) ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Смерть
19.04.1991

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