Рачинский ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
мужской, родился 01.01.1909
умер 19.04.1991
ОтецРачинский КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ1884 г.р.
Супруги
Рачинская (Авдеева) ИРИНА НИКОЛАЕВНА1916 г.р.
Дети
Рачинский КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ1936 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Отец: Рачинский КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рачинский КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Рачинская (Авдеева) ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Смерть
19.04.1991