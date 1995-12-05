Кошелева Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1910
Дата смерти05.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1948
Дочь: Сильченко Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Сильченко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1950
Дочь: Загоруйко Светлана Тимрфеевна
Отец ребёнка: Сильченко Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1995