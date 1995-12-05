Кошелева Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1910

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1948

Дочь: Сильченко Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Сильченко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1950

Дочь: Загоруйко Светлана Тимрфеевна

Отец ребёнка: Сильченко Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильченко Тимофей Иванович

Смерть
05.12.1995
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