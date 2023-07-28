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Тришкин Алексей Степанович

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Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

27.12.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
29.10.1939
Подольский РВК Московская обл., Подольский р-н ст. лейтенант медицинской службы 488 стрелковый полк 363 стрелковой дивизии (II) 15 артиллерийский полк 39 стрелковой дивизии
Награда
31.08.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
13.07.1948
Смерть
Неизвестно

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