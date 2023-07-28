Тришкин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения27.12.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
29.10.1939
Подольский РВК Московская обл., Подольский р-н ст. лейтенант медицинской службы 488 стрелковый полк 363 стрелковой дивизии (II) 15 артиллерийский полк 39 стрелковой дивизии
Награда
31.08.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
13.07.1948
Смерть
Неизвестно