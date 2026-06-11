Каменюка (Кулага) Варвара Павлова
женский, родилась 1770
умерла Неизвестно
МатьКулага Ксения Логвинова1749 г.р.
ОтецКулага Павел Иванов1745 г.р.
Супруги
Каменюка Николай Данилов1769 г.р.
Дети
Каменюка Савва Николаев1789 г.р.
(Каменюка) Акулина Николаева1793 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кулага Павел Иванов
Мать: Кулага Ксения Логвинова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Каменюка Николай Данилов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Каменюка) Акулина Николаева
Отец ребёнка: Каменюка Николай Данилов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Каменюка Николай Данилов
Смерть
Неизвестно