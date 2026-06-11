Каменюка (Кулага) Варвара Павлова 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Каменюка (Кулага) Варвара Павлова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1770

умерла Неизвестно

Мать
Кулага Ксения Логвинова1749 г.р.
Отец
Кулага Павел Иванов1745 г.р.
Супруги
Каменюка Николай Данилов1769 г.р.
Дети
Каменюка Савва Николаев1789 г.р.
(Каменюка) Акулина Николаева1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кулага Павел Иванов

Мать: Кулага Ксения Логвинова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменюка Николай Данилов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Каменюка Савва Николаев

Отец ребёнка: Каменюка Николай Данилов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Каменюка) Акулина Николаева

Отец ребёнка: Каменюка Николай Данилов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Каменюка Аврам Николаев

Отец ребёнка: Каменюка Николай Данилов

Смерть
Неизвестно

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