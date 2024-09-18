Лепехина Мария 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Лепехина) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Лепехина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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