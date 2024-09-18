Лепехина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Лепехина) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лепехина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно