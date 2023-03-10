Бушуев Василий Феодоров
Место рождения
Дата рождения25.12.1894 ст.
Дата смерти?.01.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1894 ст.
Отец: Бушуев Фёдор Василиев
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 5
Крещение
01.01.1895 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 5
Смерть
?.01.1895 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 153