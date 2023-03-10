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Бушуев Василий Феодоров

Место рождения

Шаркунова, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

25.12.1894 ст.

Дата смерти

?.01.1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
25.12.1894 ст.

Отец: Бушуев Фёдор Василиев

Мать: Бушуева Серафима Емелианова

Шаркунова, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 5
Крещение
01.01.1895 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 5
Смерть
?.01.1895 ст.
Шаркунова, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 153

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