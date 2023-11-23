Яков Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти23.03.1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иоанн Федоров
Мать: Феодосия Андреева
Яков Иоаннович (1720 — 1764) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Федоровича. Служил священником в том же селе. Умер 23 марта 1764 года. Жена ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Иоанн Яковлевич (1742 — 1810) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Якова Иоанновича. В 1767 году рукоположен во священника. Служил в том же селе. В 1... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Феодора Яковлева
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
23.03.1764