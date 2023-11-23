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Яков Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

23.03.1764

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иоанн Федоров

Мать: Феодосия Андреева

Яков Иоаннович (1720 — 1764) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Федоровича. Служил священником в том же селе. Умер 23 марта 1764 года. Жена ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Иоанн Яковлевич (1742 — 1810) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Якова Иоанновича. В 1767 году рукоположен во священника. Служил в том же селе. В 1... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Феодора Яковлева

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Смерть
23.03.1764

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