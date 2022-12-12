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Горев Иван Васильевич

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Место рождения

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Горев Василий Федорович

Мать: Прасковья Павловна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горев Петр Иванович

Мать ребёнка: Горева Анна Петровна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Горева Анна Петровна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Горев Федор Иванович

Мать ребёнка: Горева Анна Петровна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горева Анна Петровна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Горев Гурей Иванович

Мать ребёнка: Горева Анна Петровна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Горев Тихон Иванович

Мать ребёнка: Горева Анна Петровна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горева Анна Петровна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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