Горев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Горев Василий Федорович
Мать: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горев Петр Иванович
Мать ребёнка: Горева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Горева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Горев Федор Иванович
Мать ребёнка: Горева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Горева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горев Гурей Иванович
Мать ребёнка: Горева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Горев Тихон Иванович
Мать ребёнка: Горева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горева Анна Петровна
Смерть
Неизвестно