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Сарбиямал

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Бадриниса Габдултагирова

Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фахрниса Габдултагирова

Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бибифатуха Габдултагировна

Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мухаметсадык Габдултагирович

Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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