Сарбиямал
Место рождения
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Бадриниса Габдултагирова
Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фахрниса Габдултагирова
Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бибифатуха Габдултагировна
Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мухаметсадык Габдултагирович
Отец ребёнка: Габдултагир Абдулзямильов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно