Мошкович Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкович Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алашкевич (Мошкович) Любовь (Люба)

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мошкович) Мария

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мошкович) Наталья (Таля)

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мошкович) Ревекка

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Лазарь

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Григорий (Герш)

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Абрам

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мошкович Михаил

Мать ребёнка: Мошкович Эстер

Смерть
Неизвестно

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