Мошкович Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алашкевич (Мошкович) Любовь (Люба)
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мошкович) Мария
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мошкович) Наталья (Таля)
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мошкович) Ревекка
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мошкович Лазарь
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мошкович Абрам
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мошкович Михаил
Мать ребёнка: Мошкович Эстер
Смерть
Неизвестно