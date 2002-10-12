(Васецова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васецова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васецов Федор

Мать: Елена

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.10.2002

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