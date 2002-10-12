(Васецова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васецов Федор
Мать: Елена
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.10.2002