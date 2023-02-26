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Куковенко Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Куковенко Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Куковенко Максим Петрович

Мать ребёнка: не указана

д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
18.10.1909

Сын: Куковенко Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Куковенко Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Куковенко Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куковенко Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

д.Ковалево Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
22.09.1921

Сын: Куковенко Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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