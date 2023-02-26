Куковенко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Куковенко Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Куковенко Максим Петрович
Мать ребёнка: не указана
д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
18.10.1909
Мать ребёнка: не указана
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Куковенко Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Куковенко Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
д.Ковалево Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
22.09.1921
Сын: Куковенко Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно