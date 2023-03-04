Степанов Гурий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Степанов Степан
Рождение ребёнка
19.12.1907
Сын: Степанов Николай Гурьевич
Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна
Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
27.12.1919
Дочь: Степанова Ирина Гурьевна
Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна
с. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Онипко Екатерина Гурьевна
Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
03.09.1924
Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна
Нижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Григорий Гурьевич
Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нессон Анастасия Гурьевна
Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно