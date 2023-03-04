Степанов Гурий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Гурий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Степанов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Степанов Николай Гурьевич

Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
27.12.1919

Дочь: Степанова Ирина Гурьевна

Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна

с. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Онипко Екатерина Гурьевна

Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
03.09.1924

Сын: Степанов Петр Гурьевич

Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна

Нижне-Амурская обл., с. Сахаровка (Нижне-Амурский р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Григорий Гурьевич

Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Семен Гурьевич

Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нессон Анастасия Гурьевна

Мать ребёнка: Степанова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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