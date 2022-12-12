(Жевнерович) Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жевнерович) Елена Никифоровна

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Место рождения

Цветное, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Цветное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Салихова Екатерина Елисеевна

Отец ребёнка: Жевнерович Елисей

Квитка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевнерович Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Жевнерович Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Елисеевна

Отец ребёнка: Жевнерович Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевнерович Григорий Елисеевич

Отец ребёнка: Жевнерович Елисей

Смерть
Неизвестно
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