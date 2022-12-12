(Жевнерович) Елена Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Салихова Екатерина Елисеевна
Отец ребёнка: Жевнерович Елисей
Квитка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевнерович Василий Елисеевич
Отец ребёнка: Жевнерович Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Елисеевна
Отец ребёнка: Жевнерович Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевнерович Григорий Елисеевич
Отец ребёнка: Жевнерович Елисей
Смерть
Неизвестно