Ефимия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821 ст.
Муж: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Иеримей Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Георгий Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно