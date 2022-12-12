Ефимия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821 ст.

Муж: Иван Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Иеримей Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Георгий Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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