Падерина Василиса Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падерина Василиса Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1889 ст.

Муж: Колесов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.08.1890

Сын: Колесов Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.10.1891

Дочь: Колесова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Колесов Федот Васильевич

Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Колесова Антанина Васильевна

Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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