Падерина Василиса Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.07.1889 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1890
Сын: Колесов Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1891
Дочь: Колесова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.06.1894
Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Колесова Антанина Васильевна
Отец ребёнка: Колесов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно