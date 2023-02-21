Жулина (Тихонкова) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Тихонков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1900
Отец ребёнка: Жулин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Крайникова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Жулин Иван Евдокимович
С.Никандровка Воронежская область
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Жулин Иван Евдокимович
Смерть
1952