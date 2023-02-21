Жулина (Тихонкова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулина (Тихонкова) Прасковья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Тихонков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Жулин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Жулин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Крайникова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Жулин Иван Евдокимович

С.Никандровка Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Жулин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Жулин Иван Евдокимович

Смерть
1952
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