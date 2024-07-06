Карташов Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташов Григорий

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташов Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташов Андриян Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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