Силаенков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаенков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1953

Дочь: Силаенкова Марина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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