Фармакида Мира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти08.05.1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Шеврикуко (Фармакида) Фила Стоянова
Отец ребёнка: Фармакида Стоян Георги
Смерть
08.05.1837 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым