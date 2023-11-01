Фармакида Мира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фармакида Мира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

08.05.1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фармакида Стоян Георги

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Шеврикуко (Фармакида) Фила Стоянова

Отец ребёнка: Фармакида Стоян Георги

Смерть
08.05.1837 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

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