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Гусев Сергей Тимофеевич

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

05.07.1913 ст.

Дата смерти

19.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1913 ст.

Отец: Гусев Тимофей Михайлович

Мать: Гусева Анна Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
08.07.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Василий Иосифович Чекалов, Мария Васильевна Буреева (Карпова)
Рождение ребёнка
1953

Сын: Гусев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Вера Ивановна

Смерть
19.09.1969
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