Гусев Сергей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1913 ст.
Дата смерти19.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1913 ст.
Отец: Гусев Тимофей Михайлович
Мать: Гусева Анна Васильевна
Крещение
08.07.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Василий Иосифович Чекалов, Мария Васильевна Буреева (Карпова)
Рождение ребёнка
1953
Сын: Гусев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гусева Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Вера Ивановна
Смерть
19.09.1969