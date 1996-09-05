Погорелова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

05.09.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1930

Дочь: Гавшина (Погорелова) Нина Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Кондраково, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
05.09.1996
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

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