Погорелова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти05.09.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1930
Дочь: Гавшина (Погорелова) Нина Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Кондраково, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
05.09.1996
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область