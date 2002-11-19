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Иванюта Михаил Генадьевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

19.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2002

Отец: Петров Андрей Сергеевич

Мать: Знаменщикова Галина Викторовна

Томск, город Томск, Томская область
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