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Иванюта Михаил Генадьевич
Иванюта Михаил Генадьевич
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
19.11.2002
Пол
Мужской
Отец
Петров Андрей Сергеевич
1986 г.р.
Мать
Знаменщикова Галина Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2002
Отец:
Петров Андрей Сергеевич
Мать:
Знаменщикова Галина Викторовна
Томск
, город Томск, Томская область
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